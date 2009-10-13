Bıçak parası 'iftira' çıktı

Trakya Üniversitesi’nde iki dönem rektörlük yapan Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İnci’nin bıçak parası aldığını iddia eden Murat Demirelli, dolandırıcılık ve iftira suçlarından, dört yıl hapis ve 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı.



TRAKYA Üniversitesi’nin eski rektörü Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İnci, 2007’de hastadan bıçak parası istemekle suçlandı. Prof. İnci’nin verdiği bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2007’de bir hastayı ameliyat ettikten sonra yakınlarının, “Biz, doktor Esat için bıçak parası verdik. Ama ameliyatı Osman İnci yaptı” demesi gerginlik yarattı. Konunun başhekimliğe iletilmesiyle paranın, üroloji servisinde geçici işçi olarak çalışan Murat Demirelli’ye verildiği anlaşıldı. Murat Demirelli, üniversitede oluşturulan komisyona, 27 Mart 2007’de parayı, İnci’ye verilmek üzere aldığını belirten bir mektup yolladı. Komisyon, İnci’yi de dinledi. İnci, 13 Nisan 2007’de ulusal bir gazetede de “Rektör bile bıçak parası almış” başlığıyla haber çıkması üzerine Demirelli’yi mahkemeye verdi.



Yargıtay’a başvuracak



Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 6 Ekim 2009’da sonuçlandı. İnci suçsuz bulundu. Ayrıca iki kişiyi de dolandıran Demirelli, toplam iki yıl hapis ve 14 bin 600 TL para cezası aldı. Dürüstlüğünün mahkeme kararı ile onaylanmasının onur verici olduğunu belirten İnci, şunları söyledi: “Bu tür iftiralar bilim adamlarını yıldıramaz. Yargı süreci henüz netleşmemiştir. Şüphesiz bu kişiye destek ve yardım eden üniversite içinde ve dışında kişiler vardır. Ancak şu aşamada bu kanıtlanamamıştır. Bu olayla ilgili olarak Yargıtay’a, iftirada bulunan kişiyi azmettirenlerin bulunması için itirazda bulunacağım. Bağımsız yargıya her zaman güvenimiz tamdır. Hukukun üstünlüğüne kesinlikle inanıyorum.”