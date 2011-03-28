-''BIÇAK PARASI'' DAVALIK OLDU ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan hakkında, bir ameliyat için 5 bin avro para alarak ''ikna suretiyle irtikap'' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Şeref Kaya'nın hazırladığı iddianamede, müşteki Sevgi Ün'ün başsavcılığa şikayette bulunmasının ardından soruşturmanın başladığı belirtildi. İddianameye göre Sevgi Ün, şikayetinde, SSK emeklisi olan eşi İzzet Ün'ün kalp hastası olduğunu dile getirerek, tavsiye üzerine Prof. Dr. Özdoğan'a gittiklerini, özel muayenehanesinde eşini muayene ettirdiklerini, Özdoğan'ın istediği tetkik ve tahlilleri Gazi Üniversitesinde yaptırdıklarını, muayene ücreti olarak da doktora bin lira ödediklerini ifade etti. Tetkik sonuçlarını muayenehanesinde inceleyen Özdoğan'ın, İzzet Ün'ün derhal ameliyat olması gerektiğini ve yaşama şansının yüzde 20 olduğunu söylediğini anlatan Sevgi Ün, Özdoğan'ın, önceki ameliyatları karşılığında hastalarından 25 bin avroya kadar aldığı paraların yazılı olduğu defteri gösterdiğini ileri sürdü. Sevgi Ün, Özdoğan'ın ''Fiyatları gördünüz. Siz ne verebilirsiniz?'' diye sorması üzerine, böyle bir konuyla ilk kez karşılaştıklarını ve fiyatları bilmediklerini dile getirerek, ''Bir araştıralım. Kendi aramızda ailece konuşalım'' cevabını verdiğini anlattı. Gazi Üniversitesi Hastanesinde ameliyat yapılması halinde işlemlerin nasıl olacağını sorduklarını aktaran Sevgi Ün, bunun üzerine Özdoğan'dan, ''Döner sermayeye 5 bin lira yatıracaksınız. Özel oda ücreti 40-50 lira arasında değişir. İcap ederse döner sermayeyi ben hallederim. Parayı siz bana ödeyin, orayı ben bir şekilde hallederim. Esasen üniversite hastanesinde ameliyat yapmak istemiyorum. Başım ağrıyor. Ama sizin durumunuz belli. Üniversite hastanesinde ameliyat yaparım. Döner sermayeye niye para ödeyeceksiniz? Devleti niye zengin edeceksiniz? Biz aramızda anlaşalım'' yanıtını aldıklarını iddia etti. Özdoğan'ın, ''Üniversite hastanesinde ameliyat yaptığım zaman para alırsam başım ağrıyor. Bu sebeple kimseye de parayla ameliyat yaptığımı söylemeyin'' dediğini savunan Sevgi Ün, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda ihbarda bulundu. -''SUÇÜSTÜ YAPILDI''- Sevgi Ün ile muayene işlemlerine yardımcı olan yakınları İlker Çölaşan'ın, başsavcılığa başvurarak, temin ettikleri 5 bin avroyu Özdoğan'a vereceklerini bildirdikleri ifade edilen iddianamede, bunun üzerine emniyet güçlerine talimat verildiği, seri numaraları önceden alınan 5 bin avroyu Özdoğan'ın şikayetçilerden almasının ardından polisin suçüstü yaptığı kaydedildi. İddianamede, Özdoğan'ın soruşturma aşamasındaki ifadesinde özetle, Gazi Üniversitesi Hastanesinde yarı zamanlı olarak çalıştığını, bin lira civarında maaş aldığını, geçimini özel muayenehanesinde baktığı hastalardan ve ekibiyle özel hastanelerde yaptığı ameliyatlardan sağladığını, bu bağlamda İzzet Ün için şikayetçilerden 5 bin avro aldığını, ancak bunu Gazi Üniversitesi Hastanesinde değil, özel bir hastanede ameliyat yapmak için aldığını belirttiğine yer verildi. Özdoğan'ın, görev yaptığı hastanedeki kamu görevi, kariyer ve konumu bakımından kendisine duyulan güveni kötüye kullanmak suretiyle hasta İzzet ün'ün yakınlarını, üniversite hastanesinde yapacağı ameliyat karşılığında 20-25 bin avro vermeye ikna ettiği ve bunun bir kısmı olan 5 bin avroyu alırken yakalandığı ifade edilen iddianamede, Özdoğan'ın, bu şekilde ''ikna suretiyle irtikap'' suçunu işlediği savunuldu. Özdoğan'ın 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Davayı, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi görecek.