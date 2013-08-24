Bıçak parası artık yasal

Üniversite hastanelerine, özel hastanelerde olduğu gibi “ilave ücret” geldi. Düzenleme ile daha önce üniversitelerde ödenen muayene katkı payının dışında bir de “ilave ücret” getiriliyor.

Üniversite hastanesinde, öğretim üyesine ayakta poliklinik muayenesi olmak isteyen vatandaş cebinden yaklaşık 51 TL ödeme yapacak.

Mevzuatta yapılan değişiklikle, üniversite hastanelerinde icra edilen pek çok ameliyattan da asgari ücretin iki katı kadar, “girişimsel işlem” ücreti alınabilecek. Böylece, hükümetin sorun olarak gösterdiği “bıçak parası” uygulaması kurumsal bir nitelik kazanmış olacak.

Mithat Yurdakul’un Milliyet’teki haberine göre, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) 1 Ağustos’taki değişiklikte, “İlave ücret alınması uygulamasında, yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde 50’sini geçmemek üzere, kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez” hükmüne yer verildi.

Asgari ücretin 2 katı

Yapılan düzenleme ile üniversitelerde muayeneye özel hastane gibi “ilave ücret” yolu açıldı. Üniversite hastanesinde, öğretim üyesine ayakta poliklinik muayenesi olmak isteyen vatandaş cebinden yaklaşık 51 TL ödeme yapacak. Poliklinik muayene ücreti için ödenen bu ilave ücretin ise sadece yaklaşık 21 TL’si öğretim üyesine gidecek. Geri kalanı ise üniversitelere kaynak olarak aktarılacak.

Üniversite hastanelerinde yapılan, “girişimsel işlemlerde” de vatandaşların cebinden ilave ücret çıkacak. Ameliyat gibi işlemleri içine alan, “girişimsel işlemler” tarifesi ile güvenlik kurumuna fatura edilen paket fiyatın yüzde 50’sini geçmeyen bir miktar, yani bir defada asgari ücretin iki katı (brüt yaklaşık 1806 TL ilave ücret) vatandaşın cebinde çıkacak.

Bazı ameliyatlar muaf tutulacak

Düzenleme ile tıptaki tepki çeken uygulamalardan “bıçak parası” resmi tarifeye bağlanırken, bazı önemli ameliyatlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Organ nakillerinde, kardiovasküler cerrahi işlemlerinde ve acil işlemlerde ilave ücret alınmayacak.

Düzenlemeler ile üniversite yönetimlerinin ilave ücret almasına olanak sağlanırken, yürürlükteki “döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elemanları adına her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edilemez” düzenlemesi ile hocaların kendi adına para almasının ise önüne geçiliyor.