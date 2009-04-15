`Bıçak parası' alan doktora 4 yıl hapis cezası

Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktora 2 hastasından bıçak parası aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verildi.



Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi'nde ortopedi uzmanı 52 yaşındaki Dr. Kamil Yener'in, 2 hastasından bıçak parası aldığı, görevini kötüye kullandığı ve birinin sakat kalmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Dr. Yener'e `görevi kötüye kullanmak' ve `taksirle yaralamak' suçundan 3 bin 570 TL para ile 2.5 ay memuriyeten men, `ameliyat yapmak için bıçak parası almak' suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.



300 lira verince ameliyat gecikti



Samsun merkeze bağlı Tepebaşı Köyü imamı 46 yaşındaki Hasan Karaca, 2003 yılı Eylül ayında ağaçtan düşüp kolunu kırınca Mehmet Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı gün Güney Köyü'nde oturan 51 yaşındaki Halis Akalan da yine ağaçtan düşerek kalça kemiğini ve sağ el bileğini kırdığı için aynı hastaneye getirildi. İddialara göre, iki hastayı kontrol eden ortopedi uzmanı Dr. Kamil Yener, ameliyatı yapmak için Karaca'nın ailesinden 400 lira, Akalan'ın ailesinden de 500 lira `bıçak parası' istedi. Karaca Ailesi, doktorun istediği parayı ödeyince Hasan Karaca ameliyat edilirken, Akalan Ailesi 300 lira verdiği için Dr. Yener ameliyatı geciktirdi. 12 gün sonra geriye kalan 200 lirayı aile ödeyince Dr. Yener, Halis Akalan'ı da ameliyat etti. Ancak, gecikmeli ve yanlış ameliyat edildiği ileri sürülen Akalan'ın kalça kemiği tam iyileşmedi ve sakat kaldı. Her iki hasta da doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Savcılık yaptığı incelemenin ardından Dr. Kamil Yener hakkında Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda Sulh Ceza Mahkemesi geçen yıl Ocak ayında görevsizlik kararı vererek dosyayı Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. `İrtikap, görevi kötüye kullanma ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından tutuksuz yargılanan Dr. Kamil Yener, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki savunmalarını tekrar eden Dr. Yener, ``Hiç kimseden bıçak parası istemedim ve almadım. Uyguladığım tedavide her hangi yanlışlık yoktur. Halis Akalan, aynı zamanda böbrek yetmezliği sorunu vardı. Bu konuda da tedavi görmesi gerekiyordu. Ameliyat için gecikme hastanın kendisi ve yakınları tarafından olmuştur. Benim bir suçum yok'' dedi.



‘Sakat kalmama neden oldu’



Daha önceki duruşmaya katılan Halis Akalan ise doktoru suçlayarak, ``Paranın tamamını almadan beni ameliyat etmeyerek sakat kalmama neden oldu'' diye konuşmuştu. Mahkeme heyeti, ortopedi uzmanı Dr. Kamil Yener'e `görevi kötüye kullanmak' ve `Halis Akalan'ı taksirle yaralamak' suçundan 3 bin 570 TL para ve 2.5 ay memuriyetten men, `ameliyat yapmak için bıçak parası almak'tan da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, Yargıtay'ca da onanırsa Dr. Yener hapse girecek.

