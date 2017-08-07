Bıçak çekip "Allah'u Ekber" diye bağırdı

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü ve dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından Eyfel Kulesi, yine terör saldırısına sahne oldu.

Saldırganın Moritanya kökenli Fransız vatandaşı, psikolojik tedavi altındaki Mamaye D. adlı şahıs olduğu belirlendi.

Amerika’nın Sesi’nden Arzu Çakır’ın haberine göre sık sık 'şüpheli paket' ve 'şüpheli şahıs' ya da 'isimsiz ihbarlar' üzerine boşaltılan Eyfel Kulesi'nde Cumartesi gecesi yine terör paniği yaşandı. Dünyaca ünlü futbol oyuncusu Neymar'ın Paris Saint Germain (PSG) klübüne gelişini kutlamak isteyen Paris Belediyesi, Eyfel Kulesi'ni Paris'in Fransız bayrağına ve PSG'ye renklerini veren 'kırmızı, mavi, beyaz' renklerinde aydınlatılmasını kararlaştırdı.

Cumartesi gece yarısına bir kaç dakika kala ışıklandırmadan hemen evvel Eyfel Kulesi'ne gelen saldırgan ilk güvenlik bariyerinde, güvenlik görevlisine omuz atarak bariyeri geçmeyi başardı.

Ardından üzerindeki bıçağı çıkararak "Allahü ekber" diye bağıran saldırganı Eyfel Kulesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezen askerler farketti. Silahlarını saldırgana doğrultan askerler, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Polis, 19 yaşındaki saldırganın akıl hastanesinde tedavi gördüğünü ve hafta sonu izniyle hastaneden çıkarak saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisine ulaşınca saldırganın bir "meczup" olduğunu düşündü.

Olay yerinde gözaltına alınan 18 yaşındaki Mamaye D. gözaltı ifadesinde, "eylemi IŞİD adına yaptığını ve polislerden birisini öldürmeyi hedeflediğini, talimatı da Irak-Suriye sınırında savaşan bir IŞİD militanından aldığını" anlatınca, soruşturmayı anti-terör birimleri üstlendi.