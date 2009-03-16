Bibi aşırı sağla anlaştı

İsrail'de hükümeti kurma çalışmalarını yürüten Likud partisinin kısaca 'Bibi' olarak da bilinen lideri Binyamin Netanyahu, ilk koalisyon anlaşmasını dün gece aşırı sağcı İsrail Beiteinu (Evimiz İsrail) partisi ile sağladı.



Likud'dan Miri Reihman adlı yetkili saatler süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Likud ve İsrail Beiteinu arasında bir hükümet anlaşması imzalandığını belirterek, anlaşmaya göre, bu partinin lideri Avigdor Lieberman'ın hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini üstleneceğini kaydetti.



Likud yetkilisi, İsrail Beiteinu partisinin ayrıca İç Güvenlik, Bayındırlık, Turizm ve Göçmen Entegrasyon bakanlıklarını da yürüteceğini bildirdi.



İsrail'de kurulması için çalışmalar yürütülen koalisyonda, aşırı dinci partiler 11 milletvekili bulunan Şas, 5 milletvekili bulunan Birleşik Torah Listesi ile aşırı sağcı partiler 4 milletvekilli Ulusal Birlik ve 3 milletvekili bulunan Yahudi Ocağı'nın yer alması bekleniyor.



İsrail radyosunun bildirdiğine göre, Netanyahu'nun önümüzdeki günlerde bu partilerle anlaşma sağlamayı ve Perşembe hükümetini güvenoyu almak üzere parlamentoya sunmayı umuyor.



Netanyahu'nun daha önce rakibi Kadima partisinin lideri Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile genişletilmiş kabine için sürdürdüğü gizli görüşmelerden şimdilik bir sonuç çıkmadı.



