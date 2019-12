Biberonlara dikkat!

Bebeğinize emzik ve biberon kullandırıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir.



Kızılay Kan Merkezi Başhekimi Dr. Süleyman Kurt, annelere bebeklerine emzik ve biberon kullandırmamaları ve yeni doğan çocuklarına ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü vermeleri tavsiyesinde bulundu.



Dr. Süleyman Kurt, bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri için en ideal beslenme yönteminin emzirme olduğunu söyledi. Anne sütü ile beslenmenin her bebeğin, bebeğini emzirmenin ise her annenin hakkı olduğunu ifade eden Dr. Kurt, “Çünkü, yeni doğan bir bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan her besini tek başına sağlayabilen, gelecekteki okul başarısını bile olumlu etkileyebilen mucizevi bir besin anne sütüdür. Aynı zamanda anne sütü en doğal, en taze, en ekonomik besindir. Diğer yandan hastalıklardan koruyucu antikorlar içerir, bebeğin orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları, ishal, gaz ağrıları gibi hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlar. Bugün anne sütüyle beslenen bebeklerin zeka düzeylerinin, mamayla beslenenlere göre 8 puan daha yüksek olduğu ve çocukların derslerinde daha başarılı oldukları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.



Anne sütündeki demirin vücutta kullanımının yüksek olması nedeniyle bebeklerde kansızlık daha az görülür. Emzirme, sadece bebek için değil, emziren anne için de çok faydalıdır. Annelerde emzirme, yumurtalık ve meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Özellikle emzirme süresi arttıkça kanser riski düşmektedir. Tüm bu yararları bilmemize ve emzirme ülkemizde geleneksel, yaygın bir uygulama olmasına rağmen anne sütünün teşviki için daha çok çaba sarf etmek zorundayız” dedi.



Annelerin, anne sütünün yararlarını bilmelerine rağmen nasıl emzirecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarından sütü yetmediği düşüncesiyle ek besinlere erken başladıklarını kaydeden Dr. Kurt, “Bu ise bebeğin büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte, sık sık hastalanmasına neden olmaktadır.



Ülkemizde, her bebeğin doğumdan hemen sonra emzirilmeye ihtiyacı var. Annelerimizin emzirmenin yararları konusunda ikna edilmelerinden çok, nasıl emzireceklerinin öğretilmesine ve bunu uygulamak için desteklenmeye ihtiyaçları var. Bu nedenle yeni doğan bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeli ve bebeklere emzik ve biberon kullandırılmamalı” diye konuştu.