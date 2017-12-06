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'Biber tuzu' için marka tescili yaptırdı

Yaprak KOÇER/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da 600 üyesi olan Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, 'biber tuzu'nun patentini almak için geçen Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu

06 Aralık 2017 14:28

Yaprak KOÇER/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'da 600 üyesi olan Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, \'biber tuzu\'nun patentini almak için geçen Mart ayında Türk Patent ve Marka Kurumu\'na başvuruda bulundu. Şen ayrıca dernek üyesi kadınların \'biber tuzu\'nu bir marka altında üretip satmasını sağlamak için marka tescili yaptırdı.
Saniye Şen, dernek üyesi kadınların \'Çarşamba tipi biber tuzu\'nu bir marka altında üretip satmasını sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na kendi fotoğrafını logo olarak kullandığı \'Saniye Hanım\' markasını oluşturarak marka tescilini yaptırdı. \'Biber Tuzu\'nu ilçedeki kadınların çocuğunun evlerinde yapıp hem yemeklerinde hem de kahvaltılık olarak kullandıklarını söyleyen Şen, \"Çarşamba kıl biberi, kişniş, sarımsak, tuz, çeşitli baharatlar içeren bir yiyeceğimiz. İçine ceviz ve fındık koyarak kahvaltılık olarak tüketebiliyoruz. Ayrıca yemeklere koyuyoruz. Biz istiyoruz ki tescil ettiğimiz marka ile kadınlarımızın evlerinde ürettikleri biber tuzundan para kazanmalarını istiyoruz. Ayrıca marka olarak kendi adımı logo olarak da fotoğrafımı kulandım\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
\"Ev hanımlarımız üretsinler ekonomiye katılsınlar istiyoruz. Kadınlar evlerinde oturmasınlar iş hayatına katılsınlar istiyoruz. Biz biber tuzunu topyekun bir çalışma ile üretip satabilsek organize halde bunu yapabilsek ev hanımlarının iş sorunu yüzde 90 ortadan kalkar. Yurt dışında yöresel ürünlerin üretilip tanıtılıp dünyaya yayıldığını görüyoruz. Bunu neden biz başarmayalım. Sadece desteğe ihtiyacımız var. Biz ev hanımları olarak bu noktaya getirebildik. Devletimizden bize destek olmasını yol açmasını bekliyoruz. Ayrıca \'biber tuzu\' ile ilgili coğrafi işaret de alınması gerektiğini düşünüyorum.\"

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