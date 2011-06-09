-BHUTAN KRALİÇESİ VE PRENSESİ KAPADOKYA'YI GEZDİ NEVŞEHİR (A.A) - 09.06.2011 - Güney Asya ülkesi olan Bhutan Krallığından, Kraliçe Ashi Sangay Choden Wangchuck ve Prenses Euphelma Wangchuck, Kapadokya'yı ziyaret etti. Kraliçe Wangchuck ve Prenses Wangchuck, iki gün boyunca Nevşehir ve Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi. Peribacalarını, vadilerini ve tarihi yer altı kentlerini ziyaret eden Kraliçe ve Prenses, Nevşehir'in merkeze bağlı Uçhisar beldesindeki, daha önce Hollanda Prensi Willem Alexander ve Prenses Maxima'nın da konakladığı Museum butik otelinde konakladı. Kapadokya'yı balonla gökyüzünden de izleyen konuklar, Kapadokya'ya hayran kaldıklarını belirterek, daha sonra bir kez daha Bhutan Kralı Jigme Singye Wangchuck ile bölgeyi ziyaret etmeyi düşündüklerini ifade etti. Kraliçe ve Prenses, Yunanistan'a gitmek üzere Kapadokya'dan ayrıldı.