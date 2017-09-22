Bharara'dan Trump'a 'Erdoğan'lı tepki

ABD eski New York savcısı Preet Bharara, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün New York'ta yaptığı konuşmada korumalarının protestoculara saldırmasıyla ilgili twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bharara, olay görüntülerini içeren sosyal medya paylaşımında, "Trump barışçıl hayal kuranları sınır dışı etmek istiyor; fakat ahmak Türk rol modeli Erdoğan protestocuları dövmek için istediği zaman şehre gelebiliyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Müslüman ülke temsilcilerine hitap etti. Erdoğan'ın konuşması iki kez kesildi.Erdoğan'ın konuşması sırasında dinleyiciler arasında bir grubun protestosu üzerine kargaşa çıktı.

Konuşması iki kez kesilen Erdoğan olaya, "Üç beş kendini bilmeze, üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim" şeklinde yanıt vermişti.