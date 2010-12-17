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Spor

BG GOTTINGEN: 81 

17 Aralık 2010 00:42

-BG GOTTINGEN: 81 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 69 GOTTINGEN (A.A) - 16.12.2010 - Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası (B) Grubu'nda kural hatası yapılması nedeniyle tekrarlanan karşılaşmada Almanya'nın BG Göttingen takımına 81-69 yenildi. Karşılaşmaya kontrollü başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu başa baş götürdü. İkinci periyotta Trenton'un sayılarına engel olamayan Beşiktaş Cola Turka, ilk devreyi 10 sayı farkla geride kapattı: 45-35 Diğer periyotlarda oyun disiplininden iyice kopan Türk temsilcisi maçtan 81-69 mağlup ayrıldı. Beşiktaş Cola Turka, gruptan çıkabilmek için büyük önem taşıyan bu zorlu maçta Alman rakibine yenilerek, gruptan çıkma şansını zora soktu. Salon: Lokhalle Göttingen Hakemler: Luis Lopes (Portekiz) xx , Nicola Maestre (Fransa) xx, Joseph Bisseng (Fransa) xx BG Göttingen: Scott xx 6, Kulawick xx 7, Meacham xxxx 31, Waleskowski xx 12, Dale xx 4, Meeks xx 2, Boone xx 8, Anderson xx 5, Raffington xx 6 Beşiktaş Cola Turka: Likholitov xx 15, İsmail x, Bekir x 3, Mustafa Abi x 3, Cüneyt xx 6, Serhat x, Ignerski xx 20, Chatman xx 16, Ogilvy x 6 1. Periyot: 19-18  Devre: 45-35 (BG Göttingen lehine)  3. Periyot: 62-48

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