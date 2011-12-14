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Spor

BG Göttingen: 59

14 Aralık 2011 01:24

-BG Göttingen: 59 - Beşiktaş Milangaz: 96 ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Beşiktaş Milangaz Basketbol Takımı, EuroChalenge Kupası B Grubu maçında Almanya'nın BG Göttingen takımını deplasmanda 96-59 yenerek, grubu lider tamamladı. Maça David Hawkins'in sayıları ile etkili başlayan siyah beyazlılar, Pops Mensah-Bonsu'nun pota altından ürettiği sayılarla ilk 5 dakikayı 21-7 önde geçti. Almanya temsilcisi savunma direncini arttırırken hücumda iyi organize olamadı. Beşiktaş Milangaz ilk periyodu 13-29 önde tamamladı.  İkinci periyoda Zoran Erceg'in sayıları ile başlayan Beşiktaş Milangaz, farkı 20 sayıya çıkartırken skoru da 17-37'ye taşıdı. Ersin Dağlı ile rakibinin farkı kapatma çabalarına engel olan siyah beyazlılar ilk yarıyı 24-47 üstün kapattı. İkinci yarıya Serhat Çetin-Can Akın ikilisinin 3 sayılık basketleriyle hızlı başlayan Beşiktaş Milangaz, pota altından da Pops Mensah-Bonsu ile skor üretti. Farkı 36 sayıya kadar çıkartan Beşiktaş Milangaz, son periyoda 41-77 önde girdi.  Son 10 dakikada da farklı üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Milangaz, maçtan 96-59 galip ayrıldı.

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