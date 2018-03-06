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Bez parçasına emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

06 Mart 2018 15:52

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin \'dur\' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cep telefonu kılıfı içindeki bez parçasına, sentetik uyuşturucu emdirildiği belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü, İzmir karayolu Akça Caddesi kavşağında bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, polisin \'dur\' ihtarına uymayıp, kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan otomobilin içindeki biri kadın, 2 kişi gözaltına alındı. Arama sırasında polis, E.K. isimli kadının çantasında bulunan cep telefonu kılıfı içindeki bez parçasını inceledi. Beze, 1 gram sentetik uyuşturucu kannobinoid maddesinin emdirildiği ortaya çıktı. Ayrıca otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ile yanındaki Ü.K. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü, haklarında yasal işlemlere başlandı.

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