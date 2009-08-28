T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bez bebek için yuvadan kaçtı

Adana' da Çocuk Esirgeme Kurumu' ndan kaçan kız çocuğu bez bebek çalarken yakalandı.

28 Ağustos 2009 03:00

Adana' da Çocuk Esirgeme Kurumu' ndan kaçan kız çocuğu bez bebek çalarken yakalandı.

Adana’ da önceki gece saat 23.30 sıralarında 2 katlı bir evin tuvalet penceresinden içeri giren bir kız çocuğunu gören komşular polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, evin arka bahçesinde saklanan G.A.’yı (15) elinde çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. G.A.’nın çaldığı saç kurutma makinesi ve otomobil teybinin yanındaki bez bebek polisleri şaşırttı.

Adli Tıp Kurumu’ndan sağlık raporu alındıktan sonra Çocuk Şubesi’ne teslim edilen G.A.’nın yaklaşık 3 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvası’na yerleştirildiği, devlet korumasında olan kızın, sık sık yurttan kaçtığı öğrenildi.

Kaçışlarından bir süre sonra yeniden bulunup, yuvaya teslim edilen kızın, son olarak 15 gün önce yuvadan kaçtığı anlaşıldı. G.A.’nın ailesinin de bakıma muhtaç ve sorunlu olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24