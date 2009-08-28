Bez bebek için yuvadan kaçtı

Adana' da Çocuk Esirgeme Kurumu' ndan kaçan kız çocuğu bez bebek çalarken yakalandı.



Adana’ da önceki gece saat 23.30 sıralarında 2 katlı bir evin tuvalet penceresinden içeri giren bir kız çocuğunu gören komşular polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis, evin arka bahçesinde saklanan G.A.’yı (15) elinde çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. G.A.’nın çaldığı saç kurutma makinesi ve otomobil teybinin yanındaki bez bebek polisleri şaşırttı.



Adli Tıp Kurumu’ndan sağlık raporu alındıktan sonra Çocuk Şubesi’ne teslim edilen G.A.’nın yaklaşık 3 yıl önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvası’na yerleştirildiği, devlet korumasında olan kızın, sık sık yurttan kaçtığı öğrenildi.



Kaçışlarından bir süre sonra yeniden bulunup, yuvaya teslim edilen kızın, son olarak 15 gün önce yuvadan kaçtığı anlaşıldı. G.A.’nın ailesinin de bakıma muhtaç ve sorunlu olduğu öğrenildi.

