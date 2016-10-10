Beytüşşebap’ta silahlı saldırı; 1 köy korucusu şehit oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü'nde, PKK’lıların silahlı saldırısına uğrayan köy korucusu Ahmet Adıyaman, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü'nde, geçici köy koruculardan Ahmet Adıyaman, akşam saatlerinde PKK'lıların silahlı saldırısında ağır yaralandı. Ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı korucu Ahmet Adıyaman, ilk müdahaleden sonra helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki müdahaleye rağmen ağır yaralı geçici köy korucusu Ahmet Adıyaman, kurtarılamayarak şehit oldu.