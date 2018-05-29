Beytüşşebap'ta PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

ŞIRNAK,(DHA) - ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı\'nca Beytüşşebap İlçesi’nde PKK/KCK terör örgütünün şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik 22 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 22 terör örgütü şüphelisinden 13\'ü yakalanırken, 9 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şırnak Valiliği\'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 28 Mayıs 2018 günü İlimiz Beytüşşebap İlçesinde PKK/KCK terör örgütü ile örgütün şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik (22) farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde (13) şahıs yakalanmış olup, diğer (9) şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir.\"