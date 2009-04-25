Beytüşşebap’ta kaza: 3 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde aşırı yağış nedeniyle çamurlaşan toprak yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar yaralılara araçtan çıkarıp hastaneye götürdü.



Beytüşşebap’a 15 kilometre mesafede bulunan Pınarbaşı Köyü’nde Raşit Karahan, kullandğı otomobille, seyir halindeyken aşırı yağışlar nedeniyle çamurlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı. Yaralılar araç içinde sıkışırken, köylüler ambulans çağırıp yaralıları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.



112 Acil Servis ambulansı çamurlaşan yolda güçlükle ilerlerken, köylüler Raşit Karahan, Mecit Karahan ve Remziye Karahan’ı araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

