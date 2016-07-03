Beytüşşebap'ta jandarma, emniyet ve özel harekata eş zamanlı saldırı; 1 astsubay şehit oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lılar, Emniyet Amirliği ile Jandarma Komutanlığı'na uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 astsubay şehit oldu.

Beytüşşebap'ta bu gece PKK'lılar, ilçe dışında gizlendikleri noktalardan Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şubesi'ne uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan PKK’lıların bulunduğu alanlara top atışları yapıldı. Halk evlerine çekilirken, ilçeden silah seslerinin yükseldiği belirtildi.

Çatışmalarda ismi öğrenilemeyen 1 astsubay ağır yaralandı. Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan astsubay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

