Beytüşşebap'ta askeri araca saldırı; 4 şehit, 9 yaralı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Habur-2 Gümrük Kapısı'na göreve giden askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lıların yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıyla eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinden araca, roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırı sonucu 4 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Takviye timlerine ateş açtılar

Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulunan Andaç Köyü’ne 2 kilometre kala meydana gelen saldırıdan sonra Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinden patlamanın olduğu yere çok sayıda asker sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay yerine giden askerlere, dağlık alanda gizlenen PKK'lılar tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ikinci bir saldırı düzenlendi. Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı ve PKK'lılar sınırı geçip Irak tarafına kaçtı.

Yaralı 9 asker helikopterlerle Şırnak Asker Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kaçan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için Irak sınırında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonun ağırlıklı olarak sürdüğü Andaç Köyü çevresinde, hedefler Kobra helikopterlerle ateş altına alındı. Bölgede güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında yer yer çatışma çıktığı belirtildi.

Genelkurmay: Operasyon sürüyor

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Genelkurmay açıklamasında, Beytüşşebap bölgesinde bulunan Habur-2 Gümrük Kapısı’na bu sabah saat 07.30 sıralarında giden araçlara yönelik önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı ve Kuzey Irak tarafından roketatarlar da dahil olmak üzere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı bölgeye sevk edilen askeri birliklerin operasyonlarına devam ettiği belirtildi.