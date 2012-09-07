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Beytüşşebap'ta 30 PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi

Bombalamanın ardından insansız hava araçları ile bölgenin havadan incelendiği söylendi

07 Eylül 2012 21:59

Beytüşşebap’a saldırı gerçekleştiren PKK’lılara yönelik Kato Dağı, Laleş ve İncebel Dağları bölgesinde başlatılan operasyonlar kapsamında 30 PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi.

DHA'nın haberine göre; 8 PKK’lının bugün öldürüldüğü belirtildi. Dün 18, ilk gün 4 ve bugün de 8 olmak üzere öldürülen PKK'lı sayısı 30’a yükseldi.

Askeri yetkililer, Kobra helikopterleri ve savaş uçaklarının da havadan destek verdiği operasyon kapsamında Beytüşşebap’a saldırdığı tahmin edilen Laleş ve İncebel gruplarının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini söyledi. Yetkililer, savaş uçaklarının bombalamasından sonra insansız hava araçları ile bölgenin havadan incelendiğini ve son 5 gün içerisinde etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısının yaklaşık 30’a çıktığını ifade etti

 

BDP’li vekiller bölgede

 

BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, belediye başkanları ve partililerle Beytüşşebap’a geldi. Esnafı ziyaret eden BDP’liler, ardından belediye binasına geçti. Milletvekili İbrahim Binici, Kürt halkının hakları tanınmadıkça 30 yıldır süregelen savaşın devam edeceğini ileri sürdü. Binici, "Bizim mücadelemiz, tüm dünyadaki diğer halklar gibi insan olmaktan kaynaklanan haklarımızın verilmesi mücadelesidir. Kendi dilimizle, kendi kültürümüzle ve buna diğer haklarımızla yaşama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

 

KATO Dağı’na gitmelerine izin verilmedi

 

BDP’liler daha sonra operasyonları sürdüğü Kato Dağı’ndaki Laleş Yaylası’na gitmek için yola çıktı. İlçe çıkışında zırhlı araçlarla önlem alan güvenlik güçleri, operasyonun sürdüğü bölgeye geçişe izin vermedi. Milletvekilleri askerlerle konuşurken, yaylalarda kalanların durumlarını yerinde görmek istediklerini söyledi. Ancak yetkililer, valiliğin kararı uyarınca geçişlere izin veremeyeceklerini bildirdi.

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ile telefonla görüşen BDP’li vekiller, olumlu yanıt alamayınca ilçeden ayrıldı.

 

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