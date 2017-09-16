Beyşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya) (DHA)- KONYA’nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Beyşehir İlçesi’nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaklaşık 6 aydır yürüttülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Oskar’ın da katılımıyla yapılan operasyonda yapılan aramalarda 19 paket halinde 9.1 gram eroin ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.O., F.Y., M.K., M.E.A, R.Ç., B.A., U.B. ve M.D. isimli 8 kişiyi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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