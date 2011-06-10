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BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE CAN PAZARI BEYŞEHİR (A.A)

10 Haziran 2011 15:31

-BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE CAN PAZARI BEYŞEHİR (A.A) - 10.06.2011 - Beyşehir Gölü'nde adalara tur düzenleyen gezinti teknesi, dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak kıyıdaki köprüye çarptıktan bir müddet sonra battı. Beyşehir Gölü'nde gezintiye çıkan ve içerisinde büyük bölümü kız öğrencilerden oluşan yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu gezinti teknesi, dönüş yolunda aniden çıkan fırtınaya yakalandı. İskeleye yanaşamayan gezinti teknesi, sürüklenerek bir süre sonra yakınındaki Eşrefoğlu Köprüsü'ne çarptı. Bunun üzerine can yeleği giydirilen yolcular, vatandaşların da yardımıyla tekneden kıyıya çıkarıldı.  Daha sonra sürüklenen tekne, Eşrefoğlu Köprüsü'nün ayaklarına da çarptıktan sonra iskeleye yanaştırıldı. İçerisinde bulunan eşyaların tahliye edildiği teknenin büyük bir bölümü sulara gömüldü.  Bu arada, yolcuların çığlık çığlığa tahliye edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Teknenin batışı da kameralar tarafından kaydedildi. Beyşehir Kaymakamı Cumali Atilla ve İlçe Emniyet Müdürü Nedim Özata da göl kıyısına gelerek olay hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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