Beyşehir Belediyesi'nin 69 yaşındaki belediye başkanı Adil Bayındır'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Konya'da Beyşehir ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Bayındır, "An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim" dedi.

Konya'da Beyşehir ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medyadan duyurdu

Bayındır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Hemşehrilerim; Bugün yapılan ve saat 17:30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibariyle sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim.”



69 yaşında olan Adil Bayındır, 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AKP'li Murat Özaltun'dan devralmıştı.