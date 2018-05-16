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BBC Türkçe

Beyrut'taki Onur Haftası etkinlikleri polis zoruyla iptal edildi

Lübnan'da LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks) haklarına dikkat çekmek için yapılan Onur Haftası etkinlikleri, etkinlik organizatörünün gözaltına alınması sonrası iptal edildi. Beyrut geçen yıl Onur Yürüyüşü düzenlenen ilk Arap kenti olmuş

16 Mayıs 2018 18:12

Lübnan'da LGBTİ (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks) haklarına dikkat çekmek için yapılan Onur Haftası etkinlikleri, etkinlik organizatörünün gözaltına alınması sonrası iptal edildi.

Etkinlikleri düzenleyen Hadi Damien, Pazartesi akşamı bir etkinliğe gelen polisler tarafından karakola götürülerek gözaltına alınmıştı.

Damien, serbest bırakılmak için Onur Haftası'nın geri kalan etkinliklerini iptal etmeye zorlandığını açıkladı.

Lübnan geçen yıl Onur Haftası düzenlenen tek Arap ülkesi olmuştu.

Beyrut'taki 2. Onur Haftası etkinlikleri Cumartesi günü başlamıştı.

https://www.facebook.com/hadi.damien/posts/1977007795657440

İlk etkinlik, eşcinsel olduğunu açıklayan çocuklarına destek olan aileler için düzenlenen kahvaltı oldu. 9 gün boyunca konuşmalar ve çeşitli kültürel aktiviteler yapılması planlanıyordu.

Pazartesi akşamı yapılacak etkinlikte de homofobik suçlarla ilgili bir tiyatro oyununun metni okunacaktı. Ancak Damien, etkinliğin düzenleneceği mekandan aldığı telefonla güvenlik görevlilerinin "sansür kurulundan" izin alınmadığı gerekçesiyle etkinliği iptal edildiğini öğrendi. Damien, mekana gitmesinin ardından da polis tarafından gözaltına alındı.

Salı sabahı sorguya çekilen Damien'e, ancak geri kalan etkinlikleri iptal ederse serbest bırakılabileceği söylendi.

Onur Haftası organizasyon komitesi bir açıklama yayınlayarak, polisin, etkinlikleri iptel etmezse "toplum ahlakına aykırı" hareket etme gerekçesiyle Damien hakkında soruşturma açılacağı uyarısında bulunduğunu belirtti.

Lübnan ceza yasasının 534. maddesinde "doğal olmayan cinsel ilişki" için bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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