Beyrut'ta patlama en az 60 tarihi yapının yıkılmasına yol açabilir

T24 Dış Haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen liman patlamasında kentteki yaklaşık 60 tarihi binanın yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (Unesco) Beyrut'un mirasını kurtarmak ve restore etmek için uluslararası kampanya yürüteceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Lübnan Kültür Bakanlığı'ndan antikalar genel müdürü Sarkis Khoury, çoğu tarihi meydanlarda bulunan en az 8 bin binanın hasar gördüğünü söyledi. Hasar gören binalar arasında 640 tanesinin yıkılma riski olduğu belitildi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lübnan'da hükûmet patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.