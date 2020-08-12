Beyrut patlamasının yaralarını saran Lübnan'da Koronavirüs vakalarında rekor artış

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Lübnan, başkenti Beyrut'ta yaşanan ve 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği patlamanın ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında rekor artışla karşılaştı. Dün günlük yeni vaka sayısı 300'ün üzerine çıktı ve 9 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Lübnan'da toplam Covid-19 vakaları 7 bin 121 olarak kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jarasevic, Beyrut'taki patlama nedeniyle binlerce insanın evinden olmasının Covid-19 vakalarında artışa neden olabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık öRGÜTÜ, sağlık sisteminin sıkıntı yaşadığı, tıbbi ekipman eksikliğinin yaşandığı Lübnan için 15 milyon dolar yardım ayarladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, "Beyrut'taki acil durum bir çok Covid-19 önleminin gözden çıkarılmasına neden oldu" dedi. Ofis, Beyrut'taki patlamada en az 15 sağlık merkezinin hasar gördüğünü söyledi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lübnan'da hükûmet dün patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.