-Beypazarı'nda trafik kazası: 24 yaralı ANKARA (A.A) - 21.01.2012 - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesinden Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Koyunağılı köyünde bulunan maden ocağına işçi götüren, Hakan Keleş yönetimindeki 06 NAU 92 plakalı servis otobüsü, Saraycık bölgesinde yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada otobüste bulunan işçilerden 24'ü yaralandı. Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Rahim Topbaşı, Kasım Ünlü, İsa Akçakese, Mehmet Kasak, Mahir Dursun Ulaş, Necati Sert, ve Hüseyin Ulaş ilk müdahelelerinin ardından Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Beypazarı Devlet Hastahanesinde tedavisi devam eden yaralıların isimleri ise şöyle: Hakan Keleş, Fevzi Gökçal, Soner Çiltaş, Hüseyin Avcı, Selçuk Biçen, Avni Adalıoğlu, İsmail Karataş, Fahri Topçuoğlu, Onur Yurdagül, Onur Kasak, Muzaffer Güleç, Kazım Can, Mahir Ulaş Dursun, Kasım Ünlü, Fatih Yaman, Emrah Çabuk ve Mustafa Arcaklıoğlu.