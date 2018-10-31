Beypazarı'nda itfaiye aracı yangına giderken kaza yaptı: 2 yaralı

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde yangın ihbarına giderken su kanalına devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiyeci yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesine bağlı Akçakavak köyü girişinde meydana geldi. Akçakavak köyündeki bir bağ evinde yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıkan Mustafa Karataş yönetimindeki 06 BJ 2192 plakalı itfaiye aracı, sürücünün kontrolünden çıkıp su kanalına devrildi. Kazada, itfaiye aracının sürücüsü Karataş ile itfaiye çavuşu Davut Yiğit hafif yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle itfaiye aracı olay yerine gidemeyince Şeref Şanlı\'ya ait bağ evinin tamamen yandığı belirtildi.

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