-BEYPAZARI ŞEKERSPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 1 BEYPAZARI (A.A) - 16.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda Beypazarı Şekerspor, Denizlispor'u 2–1 yendi. 2. dakikada Denizlispor lehine penaltı verildi. Emin'in kullandığı penaltıyı kaleci Sunay kurtararak gole izin vermedi. 13. dakikada Beypazarı Şekerspor'dan Erhan'ın kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde topla buluşan Salih, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 38. dakikada Emin'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içinde karşılayan Salih mutlak gol pozisyonunu önledi. 52. dakikada yine Emin'in kullandığı faul atışını, kaleci Sunay yumruklarıyla uzaklaştırdı. 62. dakikada Caner'in sağdan geliştirdiği atak sonrasında, ceza sahası içinde bulunan Coşkun topu kaleye gönderdi ve Beypazarı Şekerspor 2–0 öne geçti. 90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fatih'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-1 Karşılaşma, 2–1 Beypazarı Şekerspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Beypazarı Şehir Hakemler: Mete Kalkanvan xxx, Sedat Etik xxx, Gükmen Olgaç xxx Beypazarı Şekerspor: Sunay xxx, Erhan xxx, Serkan Tanrıseven xxx, Serkan Pala xx, Ali xx, Hüseyin xx, Salih xxx, Caner xx, Selahattin xx (Dk. 57 Serkan Sevinç xx), Recep xxx (Dk. 68 Özgür xx), Coşkun xxx (Dk. 85 Sefa xx) Denizlispor: Zafer xx, Yasin xx, Emin xxx, Darrly Boven Robeert xxx, Ahmet xxx, Ali xx (Dk. 84 Fatih xx), Levent xxx, İbrahim xx, Koffi Damien Anderson xx, Ahmet xxx (Dk. 66 Erhan xx), Serdar xx (Dk. 65 Can xx), Goller: Dk. 13 Salih ve Dk. 62 Coşkun (Beypazarı Şekerspor), Dk. 90 Fatih (Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 42 Hüseyin, Dk. 65 Caner, Dk.75 Salih (Beypazarı Şekerspor) Dk. 90 Levent (Denizlispor)