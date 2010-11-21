Beyonce'nin seksi reklamına yasak

T24- İngiltere Reklamcılık Standartları Ajansı (ASA) reklamın gündüz, çocukların izleyeceği saatlerde yayınlanmasının sakıncalı olduğuna dair 14 şikayet aldıklarını açıkladı.





Böylece Beyonce'nin yeni parfümü Heat'in reklamının 19.30'dan önce gösterilmesi yasaklandı. Tartışmaya neden olan reklam filminde Beyonce bir hayli cüretkar kırmızı bir elbiseyle çıkıyor izleyici karşısına.



ASA'dan yapılan açıklamada da, "Beyonce'nin vücut hareketlerinin ve elbisesi göğsünü kısmen dışarıda bırakacak şekilde açılırken kameranın o noktaya odaklanmasının, tahrik edici ve çocuklar için sakıncalı olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.



Parfümü üreten Coty adlı şirket ise, reklamı savunarak müstehcen bir yanı olmadığını, Beyonce'nin, reklamın hiç bir yerinde çıplak görünmediğini vurguladı. Parfümün ve reklam filminin gençlere yönelik olduğunu da belirten şirket, "görüntülerin bir çok müzik videosuna kıyasla, masum bile sayılabileceğini" dile getirdi.





VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

















