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Beyonce'den şükran günü mesajı

İnternet sitesinde hayranlarının şükran gününü kutlayan Beyonce, mesajında kızıyla çektirdiği fotoğrafı da paylaştı

24 Kasım 2012 12:16

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce (31), internet sayfasından yayınladığı mesajla hayranlarının Şükran Günü'nü kutladı. Ünlü şarkıcı mesajıyla beraber kızıyla çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.

Ünlü şarkıcı Beyonce 11 aylık kızı Blue Ivy ile çektirdiği fotoğrafı internet sitesinde yayınladı.

Beyonce kızına sarılarak çektirdiği fotoğrafın altında hayranları için bir de Şükran Günü mesajı paylaştı.

Beyonce, “Benim ailemden sizinkine” sözleriyle başladığı mesajına şu şekilde devam etti: “Hepinize mutlu ve sağlıklı bir Şükran Günü diliyorum.”

Dünyaca ünlü müzisyen Jay-Z ile evli olan Beyonce'un kız kardeşi Solange Knowles ise geçtiğimiz günlerde New York Magazin'e verdiği röportajında oğlu Julez'un Blue Ivy ile kardeş gibi büyüdüklerini söylemişti.

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