Şarkıcı Beyoncé'nin annesi Tina Knowles-Lawson, kızı ve ailesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdığını ve sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Knowles-Lawson, Beyoncé, eşi Jay-Z ve çocuklarının yeni tip Koronavirüs testi yaptırdığını söyledi. Anne Knowles, "Hepsi test yaptırdı, sonuçlar negatif çıktı. Umarım bu Anneler Günü'nde hep birlikte yemek yiyebiliriz" dedi.

Koronavirüs nedeniyle günlerdir torunlarını göremediğini söyleyen Tina Knowles-Lawson, üzgün zamanlar geçirdiğini söyledi.