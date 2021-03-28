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Magazin

Beyoncé'nin kiraladığı depolarda soygun; şarkıcıya ait 1 milyon dolar değerinde eşya çalındı

28 Mart 2021 11:25

Ünlü şarkıcı Beyoncé'nin yapım şirketinin kiraladığı depoların soyulduğu tespit edildi. Depolardan şarkıcı Beyoncé'ye ait kıyafetler ve çantaların da dahil olduğu toplam 1 milyon dolardan fazla değeri olan ürün çalındığı belirtildi.

TMZ'nin aktardığı habere göre, Beyoncé'nin yapım şirketi Parkwood Entertainment tarafından kiralanan iki büyük depo da iki hırsızlık vakası yaşandı.

Üç depo ünitesinin hedef alındığı ilk soygunun ardından bir hafta içinde aynı yerde üç depo ünitesi daha soyuldu. Soygunun aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Depodan çalınan eşyalar arasında çantalar, çocuk oyuncaklar, fotoğraflar, elbiseler olduğu belirtildi. 

 

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