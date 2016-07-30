Beyonce kendi kanalını kuruyor

ABD'li şarkıcı Beyonce, eğitim yayıncılığı yapmak için hazırlıklara başladı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı Beyonce, kendi kanalını kurmak için hazırlık yapıyor.

Eğitim yayıncılığı yapacak

Talk show sunucusu Oprah Winfrey'in yolunu izleyeceğini söyleyen şarkıcının hali hazırda parfüm ve giyim sektöründe de faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor.



34 yaşındaki şarkıcı sanılanın aksine müzik kanalı kurmayacak, eğitim yayıncılığı üzerine odaklanacak. Beyonce, Afrika ve Amerikalıların tarihlerini anlatan belgeseller yayınlamayı de istediğini ifade etti.



