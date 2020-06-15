Beyoncé'den gece evine yapılan polis baskınında 8 kurşunla öldürülen Breonna Taylor için adalet talebi: Kayıtsızlık silsilelerinden birine dönmesin

ABD'li ünlü şarkıcı Beyoncé, Kentucky Başsavcısı'na bir açık mektup kaleme alarak evinin polis tarafından basılmasıyla öldürülen siyah vatandaş Breonna Taylor için adalet istedi.

Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de evinde uyurken uyuşturucu baskını sırasında evinin basılmasıyla polisin 8 kurşunuyla hayatını kaybetti.

Şarkıcı Beyoncé, Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a hitaben bir açık mektup kaleme alarak olayda bulunan üç Louisville Metre Polis Departmanı memurları hakkında yargı sürecinin açılmasını istedi. Beyoncé, Taylor'ın ölümünün üzerinden 3 ay geçtiğini vurguladı ve bu zamana kadar olayla ilgili "cevaptan çok soru çıktığını" söyledi. Beyoncé, üç memurun hâlâ görevde olduğunu hatırlattı.

Breonna Taylor'ın ailesi Beyoncé de olaya karışan polislerin polisleri darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti. Beyoncé, "Bu olayın da korkunç bir trajediden sonra yaşanan kayıtsızlık silsilelerinden biri olmasına izin vermeyin" yazdı.

Kentucky Başsavcılığı, mektubun ellerine ulaştığını ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Breonna Taylor, Louisville'deki evi polisler tarafından basıldığında yatağındaydı. Sekiz kurşunla vurularak öldürüldü. Polis bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arama emri çıkarılan evin kapısını kırarak içeri girmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Mayıs ayında Breonna Taylor'ın ailesi polisleri darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal ile suçlayarak dava başvurusunda bulundu. Başvuruda, polis memurlarının aslında Breonna Taylor ya da sevgilisini değil, o anda gözaltında bulunan, onlarla ilgisiz ve o apartmanda da oturmayan birini aradıkları kaydediliyor.