‘Beyoğlu’nun göbeğinde saldırı’ iddiası

T24 - “Model” müzik grubu üyeleri, Beşiktaş-Kasımpaşa futbol maçının oynandığı önceki akşam Taksim İstiklal Caddesi’nde Kasımpaşalı bir taraftar grubunun saldırısına uğradıklarını iddia etti.





Model grubu üyeleri Fatma Turgut, Can Temiz ve Aşkın Çolak, saldırıya uğradıkları yerdeki bir restoranın çalışanlarının kendilerini içeri alarak kapıları kapattığını ve bu şekilde kurtulduklarını söyledi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Grup üyesi Can Temiz, o geceyi şöyle anlattı: “22.30 civarında stüdyodan dönüyorduk. McDonald’s’ın önüne geldiğimizde bir arkadaşımızı gördük. Durup onunla konuştuk. Tam yolumuza devam edecekken kalabalık bir taraftar grubunun küfürlü sloganlar atarak geldiğini gördük. Ben takım tutmadığım için maç olduğundan haberim de yoktu. Birdenbire saldırdılar. Siyah-beyaz eşofman altı giyiyordum. Belki o yüzden beni Beşiktaşlı sanmış olabilirler.”

Fatma Turgut, “Saniyeler bir ömür kadar uzun sürdü, çok korktum. Bizi restorandan içeri çekenler hayatımızı kurtardı” derken Aşkın Çolak da yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Ben Fatma ve Can’dan birkaç adım ilerdeydim. Bu yüzden onlar daha çok darbe aldılar. Ben ilk aldığım darbelerle düşecek gibi oldum. ‘Biz değiliz, biz bir şey yapmadık’ diyordum. Sırtıma bir bira şişesi fırlattılar. O sırada önünde olduğumuz restoranda çalışanlar beni omzumdan içeri çektiler ve ilk ben kurtuldum. Mucizevi bir şekilde linçten kurtulduk.”





‘Gerçek Kasımpaşalılar, özür diledi



“Kasımpaşa taraftarlarının buluşma noktası” olarak yayın yapan ksk1921.com adresinden “İstiklal Caddesinde İstenmeyen Olaylar” başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: “Beşiktaş maçı için İstiklal Caddesi’ne çıkan taraftarlarımız arasında birkaç kendini bilmez kişi, 3 masum kişiye amaçsızca saldırmıştır. Yanında arkadaşlarıyla yürüyen ve maçla ilgili hiçbir alakası olmayan vatandaşa haksız yere saldıran sözde Kasımpaşa taraftarı olan ama Kasımpaşamızın adını böyle olaylarla kirleten kişileri şiddetle kınıyoruz. Olayda darp alan Can Temiz arkadaşımıza ve arkadaşlarına Gerçek Kasımpaşalılar olarak özür diliyoruz.”