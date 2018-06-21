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BEYOĞLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda dolmuş, taksi ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

21 Haziran 2018 16:08

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda dolmuş, taksi ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 12:00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksim-Ataşehir hattında çalışan ve Taksim istikametine ilerleyen dolmuş önündeki taksiye taksi de cipe çarptı. Üç aracın karıştığı kazada dolmuş ve taksinin yolcuları ile sürücüleri yara almazken cip sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Taksim yönünde kapanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
-Kazaya karışan araçlar
-Araç sürücüleri
-Cip sürücüsü ile röportaj
-Polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler
 

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