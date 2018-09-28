T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı

28 Eylül 2018 09:18

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda birçok kişi gözaltına alındı. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta Beyoğlu olmak üzere bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Saat 05:00 sıralarında başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Operasyona özel harekat timleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi.  
 
KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI
Bazı adreslere gelen ekipler kapının açılmaması üzerine koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, ekiplerin baskın yapılan adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ertan KILIÇOzan URALSoner HASIRCIOĞLUİstanbulDHASuçlarla MücadeleMüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleBeyoğluSaatOperasyonaKOÇ BAŞIKIRILDI BazıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24