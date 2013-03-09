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Politika

Beyoğlu'nda translara operasyon

İstiklal caddesi Küçük Bayram Sokak'ta yapılan baskında kapıları kırarak içeri giren polis, trans bireyleri evlerden çıkartarak evleri mühürledi

09 Mart 2013 13:55

İstanbul ’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi Küçük Bayram Sokak’taki 3 binaya fuhuş yapıldığı iddiasıyla polis önceki akşam saatlerinde baskın yaptı. Önce müşteri gibi giderek pazarlık yaptığı ileri sürülen polis, daha sonra sokağın giriş ve çıkışlarını kapatıp, kapıları kırarak içeri girdi. Yapılan baskında fuhuş yaptığı öne sürülen 17 trans gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına aldığı kişilere ‘fuhuş mağduru’ muamelesi yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Baskın yapılan 3 bina da mühürlendi.

Radikal'den Enis Tayman'ın haberine göre, baskınlar sırasında olay yerinde bulunan SPOD Hukuk ve Adalete Erişim Alan Koordinatörü Levent Pişkin, trans bireylere yönelik baskını şöyle anlattı: “Polis müşteri kılığında gelmiş. Sonrasında baskın yapmışlar. Emniyet’te kendilerine fuhuş mağduru oldukları söylenmiş. İfade sırasında fuhuşa yer temini ile ilgili sorular sorulmuş. ‘Evleri kim işletiyor?’ gibi sorular sorulmuş. Yani polis mağdurun kapısını kırmış oldu. Polis herhangi bir direnişle kentsel dönüşüm adı altında devlet eliyle sürgün edilmeye çalışıldığını söyledi. Öte yandan yapılan baskını protesto etmek amacıyla, dün Beyoğlu’nda bir yürüyüş düzenledi. Baskınla ilgili konuşan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise “Konu adli bir olay. Bazı bilgiler çerçevesinde savcılık talimatı yerine getirildi. İçlerinde fuhuş mağduru olanlar ve cinsel istismara maruz kalanlar da vardı. İfadeleri alındı. Kapıyı açmamak konusunda direndiler” dediler.

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