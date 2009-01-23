Beyoğlu'nda tadilat dehşeti: 6 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda tadilat yapılan binadan düşen camdan 6 kişi yaralandı.



İstiklal Caddesi'nde AFM Fitaş Sinemalarının bulunduğu binanın 5. katındaki tadilat çalışması sırasında, işçiler tarafından yapının dış cephesine takılmak istenen yaklaşık 3 metre genişliğindeki cam caddeye düşerek parçalandı.



Olayda, caddeden geçen Ayhan Saltak, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ece Turhan, Avrupa Birliği kapsamında Türkiye'de yürütülen bir projede çalıştığı belirtilen yabancı uyruklu Rosamaria Quırantquu ile diğer 3 kişi yaralandı.



Saltak ve Turhan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Quırantquu Özel Alman Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Ece Turhan'ın yoğun bakım servisine alındığı, Quırantquu'nun tedavisinin ardından taburcu olduğu, tedavisi süren diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Camın düşmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 6 işçi gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü.

