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BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ PAKETLER İSTANBUL (A.A)

26 Ekim 2010 02:12

-BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ PAKETLER İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Beyoğlu'nda İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve TRT İstanbul Stüdyoları yakınında aynı saatlerde bulunan şüpheli paketlerden müzik seti ile bir çift ayakkabı çıktı. Alınan bilgiye göre, Tepebaşı semti Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunun bitişiğindeki bir binanın doğal gaz kutusunun üzerine bırakılan şüpheli paketi gören görevliler, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, Tepebaşı'ndan Taksim'e çıkan yolları trafiğe kapattı. Bu sırada paketin patlama olasılığına karşı İGDAŞ ekiplerine haber verildi. Bomba imha ekiplerinin özel elbiselerini giyerek incelediği paketten müzik seti çıktı. Aynı saatlerde, Odakule Asmalımescit Sokak'taki TRT İstanbul Stüdyoları binasının depo çıkışında şüpheli paket olduğu ihbarını alan polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Özel kıyafetli uzman ekip tarafından incelenen çantadan bir çift ayakkabı çıktı.

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