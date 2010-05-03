Beyoğlu,nda ses bombası patladı

T24 - Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi Numara 20'nin önünde park edilmiş bir otomobilin altına bırakılan ses bombası, saat 23.00 sıralarında patladı. Patlamanın şiddeti nedeniyle olay yerine çok sayısa polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamada, iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis, ikinci bir bomba ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından bomba parçaları emniyete götürüldü.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıkları, bir motosikletin olay yerinden geçmesinin ardından patlamanın meydana geldiği iddia etti.





