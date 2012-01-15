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Yaşam

Beyoğlu'nda şaşırtan eylem İSTANBUL (A.A)

15 Ocak 2012 20:07

-Beyoğlu'nda şaşırtan eylem İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Beyoğlu'nda ''Couch Surfing'' topluluğuna bağlı yaklaşık 200 kişilik grup, 6 dakika süren ''donma eylemi'' gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi önünde toplanan, ücretsiz konaklama ve konukseverlik sitesi ''Couch Surfing'' topluluğuna bağlı grup, ''Freeze Flashmob'' adını verdikleri eylemde, 6 dakika boyunca hareketsiz kalıp havaya baktılar.  Grubun uluslararası seyahat özgürlüğüne dikkat çekmek için yaptıkları eylem, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle ve şaşkınlıkla karşılandı. Eylemcilerden  Serdar Eren, insanların seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini ifade ederek, uluslararası seyahatin önündeki vize gibi tüm engellerin kalkması gerektiğini, bu nedenle bu eylemi yaptıklarını söyledi. Timur Karadeniz adlı eylemci de, bu eylemin 18 ülkede aynı anda gerçekleştirildiğini, Couch Surfing'in gerçekleştirdiği eylemlerde amaçlarının insanları biraz olsun şaşırtmak, gülümsetmek ve böylelikle keyifli dakikalar yaşatmak olduğunu vurguladı.  ''Couch Surfing'' topluluğu, daha önce yine İstanbul'da metro istasyonunda soyunma eylemi gerçekleştirmişti.  

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