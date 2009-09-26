Beyoğlu'nda Sahaf Festivali

Birbirinden değerli koleksiyonların, eserlerin yer aldığı Beyoğlu Sahaf Festivali Taksim Gezi Parkı'nda başladı.

Beyoğlu Belediyesi"nin öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival 11 Ekim'e kadar sürecek. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, semtlerinde sahaflık yapanlar, Taksim'deki Beyoğlu Sahaf Festivali'nde buluşacaklar.

Kartpostallardan sigaralıklara, siyah-beyaz hatıra fotoğraflardan sinema afişlerine kadar pek çok eşyanın ve değerli kitabın satışa çıkacağı festival, meraklılarını bekliyor.