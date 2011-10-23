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Beyoğlu'nda polis memurlarına ses bombası atıldı İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2011 21:18

-Beyoğlu'nda polis memurlarına ses bombası atıldı İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Beyoğlu'nda görevli polis memurlarına ses bombası atıldı. Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanan bir grup, terör örgütü lehine slogan atarak eylem yaptı. Polisin müdahalesiyle grup ara sokaklara dağıldı. Kaçan eylemciler Geniş Sokak'ta görevli polis memurlarına ses bombası attı.  Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezine götürülürken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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