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Beyoğlu'nda oto tamirhanesine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

09 Haziran 2017 23:28

Beyoğlu'nda oto tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırıda, biri kişi yaşamını yitirdi 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak'ta bulunan oto tamirhanesine gelen 3 kişi, buradakilere silahla ateş açtı. Saldırıda, iş yeri sahibi Ertuğrul K. ile 2 çalışan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başından yaralanan iş yeri sahibi hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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