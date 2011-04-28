-BEYOĞLU'NDA ÖSYM PROTESTOSU İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen bir grup lise ve dershane öğrencisi, YGS'deki ''şifre'' iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM'yi protesto etti. Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan öğrenciler, üzerinde ÖSYM Başkanı Ali Demir'in fotoğrafı bulunan tabutla birlikte İş Bankası'nın önüne kadar yürüdü. Burada oturan öğrenciler adına açıklama yapan Nurcan Seven, YGS'de şifre iddialarının ortaya atılmasının ardından lise, dershane öğrencileri, eğitim emekçileri ve veliler olarak gelecekleri için haykırdıklarını söyledi. Seven, YGS'nin iptalini, ÖSYM Başkanı Demir'in istifasını ve yargılanmasını istediklerini belirterek, bu talepleri haykırmaktan yılmayacaklarını kaydetti. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.