Beyoğlu'nda okulun penceresinden atladığı iddia edilen kız öğrenci öldü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda bulunan bir lisenin penceresinden atladığı iddia edilen 14 yaşındaki kız öğrenci N.K. öldü.

Olay, Fındıklı\'da bulunan bir meslek lisesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki 9.sınıf öğrencisi N.K., arkadaşlarının gözü önünde okulun penceresinden atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Polis inceleme başlatırken öğrenciler okul dışına çıkarıldı. Okul tatil edildi. İçeriden çıkan öğrencilerin olayın şokuyla gözyaşı döktükleri görüldü. Cep telefonuna sarılan öğrencilerin olayı yakınlarına bildirdikleri kameralara yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri, okul ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerin sona ermesinin ardından genç kızın cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)