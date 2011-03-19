-BEYOĞLU'NDA NÜKLEER KARŞITI EYLEM İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Greenpeace, Yeşiller Partisi ve Küresel Eylem Grubu üyeleri, Akkuyu nükleer santral projesini protesto etti. Galatasaray Lisesi önünde toplanan göstericiler, ''Nükleere hayır'' ve ''Güneş, rüzgar hemen şimdi'' pankartları açıp, sloganlar eşliğinde önce Tünel'e, buradan da Taksim Meydanı'na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Yeşiller Partisi eş sözcüsü Ümit Şahin, Fukuşima'daki nükleer tehlikenin ciddi boyuta ulaştığını, Japon ekonomisinin ağır bir darbe aldığını ve halkın yaşadıkları yeri terk ettiğini söyledi. Şahin, Çernobil faciasının 25. yılında Fukuşima'nın yaşandığını, yıllardır nükleer santrallerin kapatılmasını istediklerini ancak kendilerine ''hayalci'' denildiğini kaydetti. Dünyaya nükleer enerji pazarlayanların nükleer programlarını gözden geçirdiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti: ''Türkiye'de ise nükleer santralin üzerinde ısrarla duruluyor. Japonya'daki nükleer faciayı küçümser açıklamalar yapılıyor. Hükümet derhal nükleer enerjiden vazgeçtiğini açıklamalıdır. Mayıs ayına kadar Akkuyu'ya kazma vurma kararı panik içinde alınmıştır. Dünyada nükleer enerjiyi en çok kullanan Japonya bile bundan büyük zarar görmüştür. Nükleer santral felaket ve cinayettir. Yol yakınken vazgeçilmesini istiyoruz.'' Demokrasi ve Özgürlük Hareketi üyelerinin de destek verdiği eylem, açıklamanın ardından sona erdi.