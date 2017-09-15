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Beyoğlu'nda 'ninja çetesi' yakalandı

Soyguncu düşürdüğü maskeyi almaya gelince kimliği belli oldu

15 Eylül 2017 10:31

İstanbul Beyoğlu'nda bir market zincirinin 4 farklı şubesini geçtiğimiz ay soyan 'ninja maskeli' 3 kişi yakalandı. Silahlı soyguncu düşürdüğü maskesini almaya gelince kimliği ortaya çıktı. 

Beyoğlu'nda bir market zincirinin 4 farklı şubesi Ağustos ayında farklı tarihlerde ninja maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Yaşanan soygunlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, soyulan marketlerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Düşürdüğü maskeyi almaya gelince kimliği belli oldu

Ekipler, bir marketi gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarken düşürdüğü ninja maskesini geri almak için gelen bir şüpheliyi tespit etti. Polis, 18 yaşından küçük şüpheli M.K.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. M.K.Ö.'nün ifadeleri doğrultusunda ekipler diğer 2 şüphelinin kimliği belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Kaçak olarak aranan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakalamak için dün operasyon düzenlendi. Polis N.G.'yi İstanbul'da, C.Ş. ise Elazığ'da yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.G. ve C.Ş.'nin işlemleri Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde devam ediyor.

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